밥 말리 '엑소더스': 20세기를 정의한 앨범

39분 전

엑소더스는 여러 차례 발매된 앨범이다. 세델라의 형제이자 밴드 동료였던 지기 말리가 믹싱한 40주년 기념 버전도 그중 하나다. 엑소더스는 다양한 재발매 속에서도 매혹적인 면모를 잃지 않았다. 이 앨범을 레코드판으로 들으면, A면과 B면의 두드러진 차이를 느끼게 된다. A면은 (첫번째 곡인 'Natural Mystic'의 매혹적인 그루브에서 "movement of Jah people!"을 반복하는 열정적인 타이틀곡까지) 정치적이고 정신적인 에너지가 엿보인다. B면의 낭만과 낙관이 가득하다. (B면은 Jamming과 말리의 여자친구인 신디 브레이크스피어를 위한 곡이라는 소문이 있었던 Waiting In Vain, Three Little Birds, 미국의 진보적인 소울 아티스트 커티스 메이필드의 영향을 받은 One Love/People Get Ready 등이 수록되어 있다.) 디지털로 재발매된 음반에는 고뇌와 반항, 궁극적으로 평화와 희망 등의 감정이 담겨있다.