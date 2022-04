에드 시런 표절 논란으로 보는 '표절의 역사'

에드 시런이 히트곡 '셰이프 오브 유'(Shape of You) 표절 의혹을 털어냈다

세계적인 가수 겸 작곡가 에드 시런이 히트곡 '셰이프 오브 유'(Shape of You) 표절 의혹에 관해 입장을 밝혔다.

에드 시런 소송...왜?

자신도 모르게 따라할 수 있지 않을까?

샘 스미스와 톰 페티...'파트너십'을 맺다

라나 델 레이와 라디오헤드의 '크립'(Creep)의 기묘한 이야기

당시 The Air That I Breathe를 작곡 작사한 알버트 하몬드와 마이크 하젤우드는 Creep의 크레딧에 이름을 올렸다.

곤경에 빠진 두 비틀즈

척 베리는 자신의 곡 '유 캔트 캐치 미'(You Can't Catch Me)에 "Here comes old flattop(여기 낡은 오픈카가 오는군)"라는 구절이 이미 포함돼 있었다고 주장했다.