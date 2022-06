2022 로이터 디지털 뉴스 리포트: 우울해서 뉴스를 피하는 사람들이 늘고 있다

로이터저널리즘연구소(Reuters Institute for the Study of Journalism)의 '2022 디지털 뉴스 리포트'에 따르면, 10명 중 거의 4명(38%)이 '종종' 또는 '때때로' 뉴스를 피한다고 답했는데, 이는 2017년에 29%가 '그렇다'고 한 비율에서 증가한 수치다.