소통: 낯선 사람과의 대화가 행복감을 주는 이유

46분 전

몇 년간 나는 책(The Power of Strangers: The Benefits of Connecting in a Suspicious World)을 저술하면서 '왜 우리가 낯선 사람들과 이야기하지 않는지와 그렇게 했을 때 어떤 일이 벌어지는지'를 연구했다. 이 과정에서 나는 인류학자, 심리학자, 사회학자, 정치학자, 고고학자, 도시 디자이너, 활동가, 철학자, 신학자, 그리고 어디를 가든지 대화를 시도하며 만난 수백 명의 낯선 이들과 이야기를 나눌 수 있었다.