중국 인구 감소가 세계적 차원에서 갖는 의미

한 시간 전

여기에 가치관의 변화도 영향을 미쳤다. 중국은 2015년에 두 자녀 정책을 도입했다. 하지만 중국 여성들은 현재 이상적인 자녀 수를 하나, 둘, 또는 0으로 생각하고 있는 것으로 조사됐다. 그리고 이 문제는 코로나19 팬데믹 기간에 한층 복잡해졌다. 폐쇄나 여러 제한 조치를 둘러싼 분노가 소셜 미디어에서 "#We are last generation (우리는 마지막 세대입니다)"이라는 해시태그의 유행으로 이어지면서 출산에 대한 부정적 인식이 강화된 것을 보여줬다.