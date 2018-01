올해 전세계인이 트위터에서 가장 많이 이야기한 주인공은 바로 방탄소년단 (@BTS_twt) 이었습니다! 2위가 세븐틴 (@pledis_17), 9위에는 몬스타엑스 (@OfficialMonstaX) 가 올랐습니다! The most Tweeted about celebrities on Twitter was BTS! #LoveBTS #2017어떤일이 #ThisHappened pic.twitter.com/uSGInha5rW