평창 올림픽: ‘첫 골’ 남북 여자 아이스하키 단일팀 일본에 1-4 패배

이제 더 이상 대한민국은 단일 민족이 아니다. 여자 아이스하키 팀 코리아를 보아도 남한과 북한뿐만 아니라 첫 골을 넣은 그리핀 희수라는 혼혈 선수도 포함되어 있다. 우리가 앞으로 그려야 하는 통일 한국은 그런 나라이다. 피부색과 인종과 출신과 이념을 뛰어넘어 하나되는 나라말이다! #통일한국 #여자_아이스하키 #팀_코리아

A post shared by Sangjun Lee (@joooshua72) on Feb 14, 2018 at 2:09am PST