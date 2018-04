이제 대한항공 안타렵니다.. 델타로 갈아타렵니다.. 진즉에 불매 했었어야 했는데 다 내탓이오ㅜ#대한항공불매 #땅콩항공 #발암물질

A post shared by Jooa Han (@jooa.han) on Apr 22, 2018 at 9:33pm PDT