Image copyright 뉴스1 이미지 캡션 4월 27일 남북정상회담에서 김정은 위원장이 선택한 의상은 인민복이었다

지난 4월 27일 전 세계가 숨죽이고 지켜보는 가운데 오전 9시 반께 판문점 북측에 김정은 국무위원장이 등장했다.

역사적인 순간을 위해 그가 선택한 의상은 옅은 세로줄 무늬가 들어간 검은색 인민복이었다.

아버지인 김정일과 마찬가지로 김정은도 인민복을 주로 입고 등장했지만, 지난 1월 신년사 발표 때 등 양복을 입은 적도 있었기에 일각에서는 양복을 입을 가능성도 점쳤었다.

흔히 사회주의 국가 지도자들의 '상징'과도 같은 인민복이 의미하는 바는 무엇일까? 인민들이 생활하며 입는 옷을 지도자가 함께 입는다는 것으로 알려져 왔는데 인민복은 과연 평등할까?

인민복의 의미와 변천사를 살펴봤다.

이미지 캡션 인민복은 마오쩌둥이 입었다고 해서 '마오 수트'로 불리기도 한다

혁명가의 의상

1949년 10월 1일, 마오쩌둥은 천안문에 올라 중화인민공화국 성립을 선포했다. 수백만 명의 삶을 통째로 바꾸어 놓은 이 선포 당시, 마오쩌둥이 선택한 옷차림은 카라가 높고 단추 달린 튜닉과 통이 넓은 바지였다.

훗날 이 옷차림은 '마오 수트'로 불리게 된다.

마오 수트는 마오쩌둥, 중국 사회주의, 그리고 중국 인민을 대표하게 됐고 나중에는 중국 내에 모두가 입게 됐지만, 사실 이 의상을 마오쩌둥이 처음 입은 건 아니었다.

혁명가 쑨원이 처음 입었는데 서양식 양복과 봉건 제도하에 중국 황제가 입었던 사치스러운 예복의 대안이었다.

인민복은 이에 반해 실용적으로 디자인됐다. 동시에 자신감 넘치는 새로운 중국을 상징했다. 서양식과 동양식 요소를 접합했고 주로 어두운 청색 또는 회색이었다. 중성성과 군국주의를 나타냈다.

4개의 주머니는 유교의 경전인 오경의 하나 '역경'에 나오는 네 가지 가치를 상징했는데 바로 도덕, 정의, 정직 그리고 수치다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 마오쩌둥과 저우언라이

특히 마오쩌둥이 중국 건국의 아버지인 쑨원이 즐겨 입은 의상을 입었다는 데는 큰 의미가 있었다. '중국 의상: 청나라에서 현재까지'의 저자 밸러리 가렛은 "인민복은 지도자의 상징"이었으며 "마오쩌둥이 이를 입은 것은 마치 쑨원의 통치권자의 역할을 이어받았다는 것을 증명하는 것과 같았다"라고 설명했다.

참혹한 문화대혁명이 시작된 1966년부터는 인민복만이 거의 유일하게 용인되는 복장이었다고 해도 과언이 아니다. 이 시기 소위 부르주아 옷차림을 한 사람은 홍위병에게 길거리에서 맞거나 더 가혹한 일을 당했기 때문이다. 화려한 장신구나 화장, 하이힐은 타락으로 여겨져 금지됐다. 가렛은 "인민복을 입으면 안전했다"고 말했다.

과연 계급이 없을까?

이 시대 사람들은 최대한 눈에 띄지 않는 옷차림을 선호했다. 편리해야 했고 남성성 혹은 여성성을 부각시키지 않아야 했다. 특히 여성이 인민복을 입는다는 건 외모에 신경을 쓰기보다 마오쩌둥의 '혁명'을 위한 싸움에 동참하겠다는 강한 의지로 해석되기도 했다.

"마오쩌둥의 중국의 박물관과 상징성: 문화대혁명에서 공산주의 예술품"의 저자 에이미 반스는 "인민복을 입는 건 부르주아나 서양의 미와 패션의 개념을 거부한다고 말하는 것과 같았다"며 "균일성, 순응을 의미했다"고 분석했다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 문화대혁명 때는 인민복이 유일하게 정치적으로 허용된 옷차림이었다. 홍위병의 유니폼이기도 했다

인민복은 원래 계급이 없음을 나타내고자 했다. 하지만 실제로는 계급에 따라 디테일의 차이가 있었다.

1950년대 초 월급이 배급으로 바뀌자 낮은 계급의 사람들은 따가운 회색 천으로 만든 인민복을 입었고, 중간 계급은 폴리에스테르로 만든 인민복을, 그리고 가장 높은 계급의 사람들은 고급스러운 모직으로 만든 인민복을 입었다. 주머니 수도 달랐는데 정치적 지위가 높은 사람의 인민복은 주머니가 더 많았다.

1976년 마오쩌둥이 사망하자 사람들은 인민복을 덜 입기 시작했다. 개방과 사회 개혁을 통해 사람들은 다양한 선택권을 갖게 되었고 옷차림에도 마찬가지였다. 하지만 인민복에 대한 환상은 여전했다. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 2015년 열렸던 '중국: 거울을 통해 보다(China: Through the Looking Glass)'라는 전시는 서양 패션에서의 중국의 영향을 다뤘다.

여기에는 인민군의 다양한 버전이 전시됐는데 당시 큐레이터인 앤드류 볼튼은 워싱턴포스트에 인민복은 "중국을 대표하는 마지막 옷차림"이라고 설명했다. 특히 서양 사람에게는 가장 중국다운 것이기도 하다고 덧붙였다.

영국 웨스트민스터 대학의 중국문화 해리엇 에반스 교수는 "동틀 녁에 붉은 책을 든 홍위병들이 더 크고 더 나은 미래를 향해 거대한 무리를 지어 전진하는 모습은 깊은 인상을 남겼다"며 이런 이미지에서 홍위병의 유니폼인 인민복은 서양의 상상력을 더 자극시킨다고 덧붙였다.

몽상가 혹은 악당

Image copyright AF archive/Alamy Stock Photo 이미지 캡션 007 영화에는 인민복을 입은 악당이 등장한다. '007 스펙터'의 블로펠드가 대표적이다.

오늘날 인민복을 입은 젊은 중국인은 거의 찾아볼 수 없다. 하지만 1960년대와 1970년대 사회주의와 공산주의가 '트렌드'였을 때 일부 좌파 지식인은 인민복을 입어 자신들의 정치색을 표현하기도 했다. 마오쩌둥 통치 시절의 문제점이 드러나기 전에는 이 반체제의 의상은 모두가 동등한 이상적인 유토피아를 상징했기 때문이다.

서구에 인민복의 이미지는 뭔가 악의적인 것을 상징하기도 했다. 007 영화에서 전 세계 지배를 꿈꾸는 스펙터의 수장 블로펠드가 대표적이다. 그는 카키색 재킷을 입는데 이는 인민복의 변형된 형태로 볼 수 있다. 크리스토프 왈츠가 연기한 프란츠도 마찬가지다. 둘 다 권력욕에 사로잡힌 모습을 보여줬다.

Image copyright Yaghobzadeh Rafael/Sipa/Rex 이미지 캡션 비비안 웨스트우드와 같은 디자이너들은 인민복에서 영감을 받기도 했다

일부 서양 디자이너들은 인민복의 저항 정신과 기능주의에서 영감을 받기도 했다.

1999년 존 갈리아노는 그해 봄/여름 컬렉션에 인민복을 변형시킨 디자인을 선보였다. 프롤레타리아 정신을 비웃듯 호화로운 초록색 실크와 붉은색 새틴으로 화려하게 재탄생시켰다. 1994년에는 데이비드 탕이 인민복을 형광 핑크와 초록색 실크와 벨벳으로 세련되고 현대적으로 디자인했고 2012년에는 비비안 웨스트우드가 여성성을 강조해 재해석하기도 했다.

부드러운 지도자

현재 중국 정치인들은 대부분 서양식 양복을 입는다. 하지만 북한 김정은 위원장과 마찬가지로 중국 시진핑 국가주석도 인민복을 종종 입어왔다. 뉴요커는 이를 "중대한 의상 결정"이라며 건전함과 소박함을 나타냈다고 해석했다. 이는 시진핑 지도부가 내세워온 부패 척결 운동과도 적합하다고 덧붙였다.

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 중국 시진핑 주석도 인민복을 종종 입는다

2014년 시 주석 부부가 네덜란드를 방문해 빌럼-알렉산더르 국왕이 주최한 환영 만찬에 양복이 아닌 인민복을 입어 당시 중국 언론은 "'중산 수트'가 돌아왔다"라는 제목으로 보도하기도 했다. 중국 내에서는 인민복을 '중산 수트'라고 표현하기도 한다.

2015년 9월 전승절 기념 대규모 군사 퍼레이드를 참관할 때도 검은색 인민복을 입었고, 해리엇 에반스 교수는 "국가의 위력, 국민적 자부심, 민족의 의례"를 보여준다고 평했다.

서양에서는 다양한 식으로 인민복을 해석하고 있지만, 일단 마오쩌둥을 공개적으로 비난하고 있는 중국 내에서도 아직 '마오 수트'는 건재한 듯하다.