Image copyright Getty Images 이미지 캡션 고층 건물이 늘어서 있는 미국 시애틀의 풍경

아래는 영국 공영방송 BBC 뉴스의 한국어 라디오, BBC 코리아 방송의 2018년 5월 18일 보도입니다.

[앵커] '1990년대 사랑 영화' 하면, 이 영화 빼놓을 수 없죠. '시애틀의 잠 못 이루는 밤'.

미국의 대도시 시애틀. 요즘엔 잠 못 이루는 밤이 아니라 정말 '잠 잘 곳 하나 없는' 도시가 됐다고 합니다.

어떤 사연일까요. 오규욱 기자가 정리했습니다.

2018년 5월 18일 BBC 코리아 방송 - '잠 잘 곳 없는 도시'된 시애틀

[기자] 세계 최대 전자상업 회사인 아마존 본사 앞.

수백여 명이 색색의 현수막을 들고, "부자는 세금을 더 내라"고 외치며 도로를 걷고 있습니다.

[인터뷰 / 시위 참가자]

"We have a homelessness state of emergency in Washington since 2015, and big business has plenty of money, choosing not to pay."

("2015년 이래 노숙자 문제는 긴급 상황까지 선포될 정도로 심각해요. 큰 기업들은 돈을 많이 갖고 있지만 도통 내놓으려 하질 않아요.)

"I'm out here because I want to see my homeless brothers and sisters have affordable housing."

("노숙자들도 집을 얻을 수 있게 되길 바라며 이 자리에 나왔어요.")

Image copyright Getty Images 이미지 캡션 미국 시애틀의 아마존 본사

시위에 나온 사람들은 아마존과 같은 큰 기업이 노숙자들을 도와야 한다고 주장합니다.

기업들이 비싼 돈을 내며 사무실을 빌리는데, 이 때문에 도시 전체 부동산 가격이 올랐고 집을 구하기 어려워 졌다는 겁니다.

이러한 이유로 최근 시애틀 시는 아마존과 같은 기업이 정부에 내는 돈, 즉 세금을 더 내라고 결정했습니다.

이번 결정으로 연매출이 2000만 달러가 넘는 기업들은 고용 중인 근로자 한 명당 275달러를 정부에 추가로 내야 합니다.

시애틀 시는 이를 통해 주택과 노숙자들을 위한 보호시설을 늘린다는 방침입니다.

[인터뷰 / 미국 시애틀 시 관계자]

"This city of Seattle, while it's booming has become unaffordable and unlivable for the majority of working people, including the middle class."

("도시가 성장함과 동시에, 시애틀은 대부분의 노동자들에겐 더 이상 지낼 수 없는 동네가 돼 버렸어요.")

"We need something to be done urgently to adress this housing crisis and that is why we are demanding a tax on big businesses like amazon, fabeook, google, ... to fund publicly-owned affordable housing."

("이 주거 문제를 해결하기 위한 대책이 시급했고, 그래서 우리는 아마존이나 페이스북, 구글 같은 대기업에 세금을 더 물리기로 했습니다.")

하지만 시애틀에서 가장 많은 인력을 고용하고 있는 아마존의 드류 허드너 부사장은 "사무실을 다른 도시로 옮기겠다"며 반발했습니다.

또 "세금을 더 내는 것이 부담스러워 새로 인력을 채용하지 못해 오히려 일자리가 줄어들 수 있다"고 경고했습니다.

[앵커] 시애틀의 이번 실험, 성공할 수 있을까요. 오규욱 기자였습니다.