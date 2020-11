차별금지법: '2008년 가을, 나는 군 정신병원에 갇혔다.'

시각예술활동가 강제람(35) 씨는 당시 뉴스를 접하고 설치 전시 ‘유 컴 인, 아이 컴 아웃(You come in, I come out - Letters from Asylum)’를 기획하게 됐다고 말한다.