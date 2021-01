림킴: '당신이 기대하는 ‘동양 여자’는 무엇인가요?'

그는 지난달 데뷔곡 '올 라잇'의 편곡 버전 '올 라잇 리믹스'를 발표했다. '어련히 내 걸 하지' '이제 날 예상할 수 없지' '왜 날 쳐다보지? 기분 더러워(Why they looking at me? Yeah it feels so dirty)' 등의 가사를 직접 썼다. 그는 "이제 내 작업을 한다"고 말한다.