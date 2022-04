BTS 올해도 수상 불발...'그래미 어워드'는 누구에게?

29분 전

BTS는 저스틴 비버·페니 블랑코의 '론리'(Lonely), 콜드플레이의 '하이어 파워'(Higher Power), 레이디 가가·토니 베넷의 '아이 겟 어 킥 아웃 오브 유'(I Get a Kick Out of You), 도자 캣·시저의 '키스 미 모어'(Kiss Me More)와 경합을 벌였지만 그래미 트로피 '그라모폰'은 도자캣·시저에게 돌아갔다.