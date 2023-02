'전장연', '이태원 분향소'... 외신 기자 질문에 오세훈 서울시장 답변은?

32분 전

앞서 3일, 서울시는 지난해 12월 28일부터 올해 1월 31일까지 내·외국인을 약 40만 명을 대상으로 한 선호도 조사 결과에 따라 새로운 브랜드 후보를 '서울, 마이 소울(Seoul, my soul)'과 '서울 포 유(Seoul for you)' 두 개로 압축했다.