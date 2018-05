Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS 러시아 0 0 0 0 0 SAU 사우디아라비아 0 0 0 0 0 EGY 이집트 0 0 0 0 0 URU 우루과이 0 0 0 0 0 RUS 러시아 00:00 사우디아라비아 SAU EGY 이집트 21:00 우루과이 URU RUS 러시아 03:00 이집트 EGY URU 우루과이 00:00 사우디아라비아 SAU URU 우루과이 23:00 러시아 RUS SAU 사우디아라비아 23:00 이집트 EGY Group B Country W D L GD Pts POR 포르투갈 0 0 0 0 0 ESP 스페인 0 0 0 0 0 MAR 모로코 0 0 0 0 0 IRN 이란 0 0 0 0 0 MAR 모로코 00:00 이란 IRN POR 포르투갈 03:00 스페인 ESP POR 포르투갈 21:00 모로코 MAR IRN 이란 03:00 스페인 ESP ESP 스페인 03:00 모로코 MAR IRN 이란 03:00 포르투갈 POR Group C Country W D L GD Pts FRA 프랑스 0 0 0 0 0 AUS 오스트레일리아 0 0 0 0 0 PER 페루 0 0 0 0 0 DEN 덴마크 0 0 0 0 0 FRA 프랑스 19:00 오스트레일리아 AUS PER 페루 01:00 덴마크 DEN DEN 덴마크 21:00 오스트레일리아 AUS FRA 프랑스 00:00 페루 PER AUS 오스트레일리아 23:00 페루 PER DEN 덴마크 23:00 프랑스 FRA Group D Country W D L GD Pts ARG 아르헨티나 0 0 0 0 0 ICE 아이슬란드 0 0 0 0 0 CRO 크로아시아 0 0 0 0 0 NGA 나이지리아 0 0 0 0 0 ARG 아르헨티나 22:00 아이슬란드 ICE CRO 크로아시아 04:00 나이지리아 NGA ARG 아르헨티나 03:00 크로아시아 CRO NGA 나이지리아 00:00 아이슬란드 ICE NGA 나이지리아 03:00 아르헨티나 ARG ICE 아이슬란드 03:00 크로아시아 CRO Group E Country W D L GD Pts BRA 브라질 0 0 0 0 0 SUI 스위스 0 0 0 0 0 CRC 코스타리카 0 0 0 0 0 SER 세르비아 0 0 0 0 0 CRC 코스타리카 21:00 세르비아 SER BRA 브라질 03:00 스위스 SUI BRA 브라질 21:00 코스타리카 CRC SER 세르비아 03:00 스위스 SUI SUI 스위스 03:00 코스타리카 CRC SER 세르비아 03:00 브라질 BRA Group F Country W D L GD Pts GER 독일 0 0 0 0 0 MEX 멕시코 0 0 0 0 0 SWE 스웨덴 0 0 0 0 0 KOR 대한민국 0 0 0 0 0 GER 독일 00:00 멕시코 MEX SWE 스웨덴 21:00 대한민국 KOR KOR 대한민국 00:00 멕시코 MEX GER 독일 03:00 스웨덴 SWE KOR 대한민국 23:00 독일 GER MEX 멕시코 23:00 스웨덴 SWE Group G Country W D L GD Pts BEL 벨기에 0 0 0 0 0 PAN 파나마 0 0 0 0 0 TUN 튀니지 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL 벨기에 00:00 파나마 PAN TUN 튀니지 03:00 England ENG BEL 벨기에 21:00 튀니지 TUN ENG England 21:00 파나마 PAN PAN 파나마 03:00 튀니지 TUN ENG England 03:00 벨기에 BEL Group H Country W D L GD Pts POL 폴란드 0 0 0 0 0 SEN 세네갈 0 0 0 0 0 COL 콜롬비아 0 0 0 0 0 JPN 일본 0 0 0 0 0 COL 콜롬비아 21:00 일본 JPN POL 폴란드 00:00 세네갈 SEN JPN 일본 00:00 세네갈 SEN POL 폴란드 03:00 콜롬비아 COL SEN 세네갈 23:00 콜롬비아 COL JPN 일본 23:00 폴란드 POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 23:00 Group D second place D2 A1 Group A winner 03:00 Group B second place B2 B1 Group B winner 23:00 Group A second place A2 D1 Group D winner 03:00 Group C second place C2 E1 Group E winner 23:00 Group F second place F2 G1 Group G winner 03:00 Group H second place H2 F1 Group F winner 23:00 Group E second place E2 H1 Group H winner 03:00 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 23:00 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 03:00 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 23:00 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 03:00 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 03:00 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 03:00 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 23:00 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 00:00 Finalist 2 F2

