Украин шайлоосу: Экинчи айлампада эмне күтөт?

Результаты голосования

Предварительные данные на 7:40 по киевскому времени 1.04.2019. Обработано 42,73% протоколов

Вся Украина Явка: 63.52%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 30.18

Петр Порошенко: 16.68

Юлия Тимошенко: 13.11

Юрий Бойко: 11.49

Анатолий Гриценко: 7.11

Игорь Смешко: 5.95

Олег Ляшко: 5.09

Владимир Зеленский:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Юрий Бойко:Анатолий Гриценко:Игорь Смешко:Олег Ляшко:

Львовская область Явка: 68.9%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Петр Порошенко: 37.49

Анатолий Гриценко: 18.6

Юлия Тимошенко: 13.71

Владимир Зеленский: 11.69

Петр Порошенко:Анатолий Гриценко:Юлия Тимошенко:Владимир Зеленский:

Закарпатская область Явка: 46.99%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 40.08

Юлия Тимошенко: 15.06

Петр Порошенко: 10.69

Юрий Бойко: 8.03

Олег Ляшко: 6.55

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Юрий Бойко:Олег Ляшко:

Николаевская область Явка: 60.2%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 41.22

Юрий Бойко: 16.24

Юлия Тимошенко: 9.76

Петр Порошенко: 8.87

Олег Ляшко: 7.01

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Олег Ляшко:

Ивано-Франковская область Явка: 61.83%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Петр Порошенко: 22.41

Юлия Тимошенко: 21.36

Владимир Зеленский: 15.75

Анатолий Гриценко: 15.53

Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Владимир Зеленский:Анатолий Гриценко:

Волынская область Явка: 68.37%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 21.24

Петр Порошенко: 19.81

Юлия Тимошенко: 18.65

Анатолий Гриценко: 10.36

Игорь Смешко: 8.15

Олег Ляшко: 8.09

Владимир Зеленский:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Анатолий Гриценко:Игорь Смешко:Олег Ляшко:

Ровненская область Явка: 64.94%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 23.57

Петр Порошенко: 23.45

Юлия Тимошенко: 15.16

Анатолий Гриценко: 8.64

Олег Ляшко: 8.24

Игорь Смешко: 6.7

Владимир Зеленский:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Анатолий Гриценко:Олег Ляшко:Игорь Смешко:

Тернопольская область Явка: 66.1%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Петр Порошенко: 24.71

Юлия Тимошенко: 19.06

Анатолий Гриценко: 16.6

Владимир Зеленский: 14.37

Олег Ляшко: 7.78

Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Анатолий Гриценко:Владимир Зеленский:Олег Ляшко:

Винницкая область Явка: 65.06%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 21.96

Петр Порошенко: 21.52

Юлия Тимошенко: 19.95

Олег Ляшко: 10.35

Игорь Смешко: 7.45

Анатолий Гриценко: 5.56

Владимир Зеленский:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Олег Ляшко:Игорь Смешко:Анатолий Гриценко:

Днепропетровская область Явка: 65.94%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 44.83

Юрий Бойко: 12.84

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:

Донецкая область Явка: 59.49%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Юрий Бойко: 34.48

Владимир Зеленский: 24.89

Петр Порошенко: 15.25

Юрий Бойко:Владимир Зеленский:Петр Порошенко:

Житомирская область Явка: 64.56%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 27.93

Юлия Тимошенко: 17.17

Петр Порошенко: 15.8

Игорь Смешко: 9.22

Олег Ляшко: 8.79

Юрий Бойко: 7.37

Анатолий Гриценко: 5.87

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Игорь Смешко:Олег Ляшко:Юрий Бойко:Анатолий Гриценко:

Запорожская область Явка: 64.37%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 39.42

Юрий Бойко: 20.41

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:

Киевская область Явка: 66.49%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 29.9

Юлия Тимошенко: 19.01

Петр Порошенко: 16.74

Игорь Смешко: 8.34

Олег Ляшко: 6.78

Анатолий Гриценко: 6.62

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Игорь Смешко:Олег Ляшко:Анатолий Гриценко:

Кировоградская область Явка: 61.96%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 34.44

Юлия Тимошенко: 18.37

Петр Порошенко: 11.59

Юрий Бойко: 9.83

Олег Ляшко: 8.63

Игорь Смешко: 5.56

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Юрий Бойко:Олег Ляшко:Игорь Смешко:

Луганская область Явка: 56.75%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Юрий Бойко: 38.38

Владимир Зеленский: 26.91

Юрий Бойко:Владимир Зеленский:

Одесская область Явка: 58.44%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 42.73

Юрий Бойко: 21.1

Петр Порошенко: 8.92

Юлия Тимошенко: 7.62

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:

Полтавская область Явка: 65.78%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 35.03

Юлия Тимошенко: 16.02

Петр Порошенко: 10.76

Юрий Бойко: 9.97

Олег Ляшко: 8.05

Игорь Смешко: 7.05

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Юрий Бойко:Олег Ляшко:Игорь Смешко:

Сумская область Явка: 64.46%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 33.67

Юлия Тимошенко: 15.33

Юрий Бойко: 11.6

Петр Порошенко: 11.02

Игорь Смешко: 8.88

Олег Ляшко: 6.45

Анатолий Гриценко: 5.58

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Юрий Бойко:Петр Порошенко:Игорь Смешко:Олег Ляшко:Анатолий Гриценко:

Харьковская область Явка: 64.53%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 36.47

Юрий Бойко: 26.26

Петр Порошенко: 8.77

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:Петр Порошенко:

Херсонская область Явка: 57.65%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 37.44

Юрий Бойко: 13.84

Петр Порошенко: 12.35

Юлия Тимошенко: 11.11

Олег Ляшко: 5.78

Игорь Смешко: 5.48

Владимир Зеленский:Юрий Бойко:Петр Порошенко:Юлия Тимошенко:Олег Ляшко:Игорь Смешко:

Хмельницкая область Явка: 65.08%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 23.37

Юлия Тимошенко: 19.11

Петр Порошенко: 16.52

Олег Ляшко: 10.99

Анатолий Гриценко: 8.29

Игорь Смешко: 7.13

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Олег Ляшко:Анатолий Гриценко:Игорь Смешко:

Черкасская область Явка: 63.15%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 30.17

Юлия Тимошенко: 16.94

Петр Порошенко: 12.02

Игорь Смешко: 9.67

Анатолий Гриценко: 9.25

Олег Ляшко: 8.79

Юрий Бойко: 5.48

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Игорь Смешко:Анатолий Гриценко:Олег Ляшко:Юрий Бойко:

Черновицкая область Явка: 56.07%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 30.58

Юлия Тимошенко: 20.72

Петр Порошенко: 13.91

Юрий Бойко: 9.57

Олег Ляшко: 7.22

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Петр Порошенко:Юрий Бойко:Олег Ляшко:

Черниговская область Явка: 65.36%

Явка: Результаты голосования за кандидата, %: Владимир Зеленский: 25.65

Юлия Тимошенко: 20.4

Олег Ляшко: 13.02

Петр Порошенко: 12.51

Игорь Смешко: 8.4

Юрий Бойко: 6.8

Анатолий Гриценко: 5.83

Владимир Зеленский:Юлия Тимошенко:Олег Ляшко:Петр Порошенко:Игорь Смешко:Юрий Бойко:Анатолий Гриценко: