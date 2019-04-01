Украин шайлоосу: Экинчи айлампада эмне күтөт?

Украинанын Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү жыйынтыктарын чыгарууда. Бирок баштапкы маалыматтар көп деле өзгөрүп кетпейт деп айтылды.
Шайлоонун экинчи айлампасына куудул Владимир Зеленский менен учурдагы президент Петро Порошенко өттү. Үчүнчү орунду алган Юлия Тимошенко мындай тыянактарды тааныбай турганын билдирди.
Добуш берүү тууралуу кыскача
Президенттик шайлоодогу негизги атаандаштар учурдагы президент Петр Порошенко, белгилүү саясатчы Юлия Тимошенко жана шоумен Михаил Зеленский болду.
БШК добуштарды толук эсептеп бүтө элек. Экзит-поллдун жыйынтыгына ылайык, Зеленский 30 пайыздай, Порошенко 17 пайыз добуш алган.
Өлкөнүн Ички иштер министрлиги шайлоо тынч маанайда, одоно мыйзам бузууларсыз өткөнүн кабарлады.
Тимошенкого не болду?
Юлия Тимошенко күтүлгөндөй эле биринчи айлампанын тыянагын тааныбайм деп чыкты. Добуш берүү жайлары жабылары менен жарыяланган экзит-поллдун жыйынтыгын "башты адаштырган", "сатылган" деп атады. Тарапташтары өздөрүнүн эсептөөсүн жүргүзгөнүн, Зеленский менен экинчи айлампага өткөнүн жарыялады.
Ошондой эле Тимошенко тарапташтарына кайрылып, түндү добуш берүү жайларында өткөрүп, "мафиянын" шайлоо жыйынтыктардын бурмалоосуна жол бербөөгө чакырган.
Саясат таануучулардын пикиринде, Тимошенкого каршы эл арасындагы "мурунку муундагы саясатчы" деген түшүнүк чоң рол ойноду. Өлкөдө азыр жаңы саясий лидерлерге талап күчөп турган учуру.
Президенттик шайлоодон утулуп калганы менен Тимошенко алдыда Жогорку Радага болгон шайлоодо өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Парламенттик шайлоо 27-октябрда өтөт.
Экинчи айлампа
Президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 21-апрелде өтөт. Петр Порошенко экинчи айлампанын алдында дебаттарды өткөрүү зарыл деп билдирди. Зеленский атаандашы менен дебатка чыгууга даярмын деп айтты.
Зеленский өзүнүн программасында украиналыктар референдум аркылуу бийликке тапшырмаларды коео алат дегенге басым жасаган. Порошенко болсо Украинанын ЕБ менен НАТОго кошулушун жактаган көз карашына бекем турду.
Саясатта тажрыйбасы жок Михаил Зеленский 30 пайыздай добуш алып, Порошенкодон озуп кетти. Бирок толук жеңишке азырынча кепилдик жок.
Порошенконун колунда олуттуу күзүр бар - ири шаарлардын жана аймактардын жетекчилеринин колдоосу. Андан сырткары аракеттеги президент мекенчил, өлкөнү, армияны орусиялык агрессиядан коргогон ишмер катары өзүн көрсөтүүдө.
Ошол эле учурда январдагы сурамжылоого таянсак, украиналыктардын 71 пайызы өлкө туура эмес багытта бара жатат деп эсептейт. Ал эми 61 пайызы өлкө өзгөрүүлөргө муктаж деген пикирде. Ошондуктан экинчи айлампага божомолдорду жасоо мүмкүн эмес.
Тыянактар жарыяланар замат Порошенко шайлоочуларына кайрылып, алардын аракети менен "Москванын планы" ишке ашпай калганын билдирди.
"Биз украиналыктар биринчи айлампада орусиялык сценарийди талкаладык. Алар экинчи айлампада Порошенкону көргүсү келген эмес. Силердин колуңардан эч нерсе келбейт орусиялык достор жана дос эместер. Экинчи айлампада украиналыктар силердин сценарийди кайра сындырат",-деп билдирди талапкер.
Ушундай эле курч билдирүү Зеленский тарабынан дагы айтылды.
Орусиянын пикири кандай?
Азырынча украин шайлоосу тууралуу Орусиянын Тышкы иштер министрлиги дагы, Кремль дагы үн ката элек.
Кремлге ыктаган аналитиктер аракеттеги украин президенти экинчи айлампага араң өттү дегенге көбүрөөк басым кылышты.
"Беш жыл экркин аракетте болуп, анан шайлоочулардын бештен биринин дагы добушун албай калуу - Порошенконун саясатынын утулушу",-деди Орусиянын Федерация кеңешинин эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Константин Косачев. (AbA)
Добуш берүү жыйынтыктары
Результаты голосования
Предварительные данные на 7:40 по киевскому времени 1.04.2019. Обработано 42,73% протоколов
Вся Украина
Явка: 63.52%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 30.18 Петр Порошенко: 16.68 Юлия Тимошенко: 13.11 Юрий Бойко: 11.49 Анатолий Гриценко: 7.11 Игорь Смешко: 5.95 Олег Ляшко: 5.09
Львовская область
Явка: 68.9%
Результаты голосования за кандидата, %:
Петр Порошенко: 37.49 Анатолий Гриценко: 18.6 Юлия Тимошенко: 13.71 Владимир Зеленский: 11.69
Закарпатская область
Явка: 46.99%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 40.08 Юлия Тимошенко: 15.06 Петр Порошенко: 10.69 Юрий Бойко: 8.03 Олег Ляшко: 6.55
Николаевская область
Явка: 60.2%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 41.22 Юрий Бойко: 16.24 Юлия Тимошенко: 9.76 Петр Порошенко: 8.87 Олег Ляшко: 7.01
Ивано-Франковская область
Явка: 61.83%
Результаты голосования за кандидата, %:
Петр Порошенко: 22.41 Юлия Тимошенко: 21.36 Владимир Зеленский: 15.75 Анатолий Гриценко: 15.53
Волынская область
Явка: 68.37%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 21.24 Петр Порошенко: 19.81 Юлия Тимошенко: 18.65 Анатолий Гриценко: 10.36 Игорь Смешко: 8.15 Олег Ляшко: 8.09
Ровненская область
Явка: 64.94%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 23.57 Петр Порошенко: 23.45 Юлия Тимошенко: 15.16 Анатолий Гриценко: 8.64 Олег Ляшко: 8.24 Игорь Смешко: 6.7
Тернопольская область
Явка: 66.1%
Результаты голосования за кандидата, %:
Петр Порошенко: 24.71 Юлия Тимошенко: 19.06 Анатолий Гриценко: 16.6 Владимир Зеленский: 14.37 Олег Ляшко: 7.78
Винницкая область
Явка: 65.06%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 21.96 Петр Порошенко: 21.52 Юлия Тимошенко: 19.95 Олег Ляшко: 10.35 Игорь Смешко: 7.45 Анатолий Гриценко: 5.56
Днепропетровская область
Явка: 65.94%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 44.83 Юрий Бойко: 12.84
Донецкая область
Явка: 59.49%
Результаты голосования за кандидата, %:
Юрий Бойко: 34.48 Владимир Зеленский: 24.89 Петр Порошенко: 15.25
Житомирская область
Явка: 64.56%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 27.93 Юлия Тимошенко: 17.17 Петр Порошенко: 15.8 Игорь Смешко: 9.22 Олег Ляшко: 8.79 Юрий Бойко: 7.37 Анатолий Гриценко: 5.87
Запорожская область
Явка: 64.37%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 39.42 Юрий Бойко: 20.41
Киевская область
Явка: 66.49%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 29.9 Юлия Тимошенко: 19.01 Петр Порошенко: 16.74 Игорь Смешко: 8.34 Олег Ляшко: 6.78 Анатолий Гриценко: 6.62
Кировоградская область
Явка: 61.96%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 34.44 Юлия Тимошенко: 18.37 Петр Порошенко: 11.59 Юрий Бойко: 9.83 Олег Ляшко: 8.63 Игорь Смешко: 5.56
Луганская область
Явка: 56.75%
Результаты голосования за кандидата, %:
Юрий Бойко: 38.38 Владимир Зеленский: 26.91
Одесская область
Явка: 58.44%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 42.73 Юрий Бойко: 21.1 Петр Порошенко: 8.92 Юлия Тимошенко: 7.62
Полтавская область
Явка: 65.78%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 35.03 Юлия Тимошенко: 16.02 Петр Порошенко: 10.76 Юрий Бойко: 9.97 Олег Ляшко: 8.05 Игорь Смешко: 7.05
Сумская область
Явка: 64.46%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 33.67 Юлия Тимошенко: 15.33 Юрий Бойко: 11.6 Петр Порошенко: 11.02 Игорь Смешко: 8.88 Олег Ляшко: 6.45 Анатолий Гриценко: 5.58
Харьковская область
Явка: 64.53%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 36.47 Юрий Бойко: 26.26 Петр Порошенко: 8.77
Херсонская область
Явка: 57.65%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 37.44 Юрий Бойко: 13.84 Петр Порошенко: 12.35 Юлия Тимошенко: 11.11 Олег Ляшко: 5.78 Игорь Смешко: 5.48
Хмельницкая область
Явка: 65.08%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 23.37 Юлия Тимошенко: 19.11 Петр Порошенко: 16.52 Олег Ляшко: 10.99 Анатолий Гриценко: 8.29 Игорь Смешко: 7.13
Черкасская область
Явка: 63.15%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 30.17 Юлия Тимошенко: 16.94 Петр Порошенко: 12.02 Игорь Смешко: 9.67 Анатолий Гриценко: 9.25 Олег Ляшко: 8.79 Юрий Бойко: 5.48
Черновицкая область
Явка: 56.07%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 30.58 Юлия Тимошенко: 20.72 Петр Порошенко: 13.91 Юрий Бойко: 9.57 Олег Ляшко: 7.22
Черниговская область
Явка: 65.36%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 25.65 Юлия Тимошенко: 20.4 Олег Ляшко: 13.02 Петр Порошенко: 12.51 Игорь Смешко: 8.4 Юрий Бойко: 6.8 Анатолий Гриценко: 5.83
Киев
Явка: 68.02%
Результаты голосования за кандидата, %:
Владимир Зеленский: 27.27 Петр Порошенко: 25.28 Юлия Тимошенко: 13.08 Игорь Смешко: 9.71 Анатолий Гриценко: 9.12 Юрий Бойко: 6.12