Медитация адамды кантип өзүмчүл кылып коюшу мүмкүн

Медитациядагы "мен"

Өзүмчүл сапаттарды күчөткөн "Эго-медитация"

Алардын арасында Сан-Франциско мамлекеттик университетинин менеджмент боюнча профессору Рональд Пурсер башкы орунда турат. 2019-жылы жарык көргөн “Эго-медитация: Медитация кантип жаңы капиталисттик агымга айланды” (Китептин оригиналдуу аты “McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality”) деген китебинде байыркы медитацияны практика кылгандар кантип буддисттердин окууларынан бөлүнүп кеткенин айтып берет.