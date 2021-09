Төрөт кандай өтөт: Голливуддун учурган алты “өрдөгү”

Британдык дарыгер Адам Ки төрөт палатасында болгондун баарын майда-баратына чейин жазган “Бул оорутат” (This is Going to Hurt) деп аталган китепке жана ошондой эле үч адистин айткандарына таянып, биз Голливуд фабрикасы жараткан төрөт жөнүндө мифтердин бетин ачып берели.