Путиндин Украина тарыхы тууралуу сөзү. Тарыхчынын талдоосу

29 мүнөт мурда

Анын СССРде жарым-жартылай тыюу салынган “Рустун келип чыгышы” (Pritsak Omeljan, The origin of Rus'. – Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1981.) эмгегин Ленинграддын Калк китепканасындагы (Публичная библиотека) сейрек китептер бөлүмүнөн 1987-жылы алгач окуп, советтик тарыхнаамага каршы келген атаандаш көз карашка өзгөчө таң калган элем.