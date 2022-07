Ментордон кеңеш: АКШ университеттеринде стипендия алып, акысыз окуса болот

1. Америкадагы университеттерде бекер окууга жолдомо алуунун негизги жолу – бул академиялык стипендияны алуу (англ: Meris based scholarships). Академиялык стипендиялар көп университтерде бар, жакшыраак түшүнүктүү болуу үчүн мисалдарды келтире кетсем, University of California - Berkeley, Georgia Insitute of Technology, Boston university, Carnegie Mellon university, Duke university, New York University(NYU), University of Chicago, University of Rochester ж.б. университеттер. Ошондой эле кошумча катары дагы Private Merit Scholarships жөнүндө дагы айтсам болот. Мисал катары, Билл Гейтс жылына айти тармакта окуй тургандарга 300гө жакын студенттерге өзүнүн фондунан финансылык каржылоо көрсөтөт. Дедлайн убактары жылда өзгөрүп турушу мүмкүн жана, албетте, ал стипендияга тапшыруунун өзүнүн критерийлери дагы бар. Маселен мектептеги баалары 4-5 (мамлекеттик стандарддык балл менен алганда) жана башка критерийлер. Былтыркы жылдын 2021-22 жылдын кабыл алуу убактары 15-июлдан 15-сентябрга чейин болду (https://www.thegatesscholarship.org/scholarship).