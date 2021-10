Кальмар оюну: Netflix оюн аянтчасына өлүм алып келдиби?

Оюн аянтчасындагы өлүм

Сен экөөбүздөй эле каармандар

Кызыл жарык, жашыл жарык

Бирок Чыгыш Азиядагы көрүүчүлөр бул сериал менен 2014-жылы чыккан Жапониянын “Кудай каалагандай” (As The Gods Will) тасмасынын ортосундагы окшоштуктарга көңүл бурушкан. Тасма жогорку класстын окуучуларына негизделип, бирок окуянын өнүгүүсү окшошуп кетет. Мындан улам, айрымдар “Кальмар оюнун” плагиат кылды деп айтып чыккан.