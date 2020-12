Чыныгы чалгынчы жана ойдон чыгарылган каармандар: жазуучу Жон Ле Карре тууралуу

Call for the Dead ("Арбакка коңгуроо") деген биринчи китеби 1961-жылы жарык көргөн. Атайын кызматта иштегендиктен китебин псевдоним менен чыгарган. Ага атакты үчүнчү китеби - The Spy Who Came In from the Cold ("Өлүмдөн кайтып келген тыңчы") романы болду. Автордун айтымында, анын биринчи романдары жетекчилиги тарабынан текшерилип, уруксат берилгенден кийин гана басмага берилген. Ал жашыруун сырларды чыгарып жибербеш үчүн текшеришкен экен.