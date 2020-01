АКШнын визалык кысымы: куну жана кесепети

Сүрөттүн автордук укугу Anadolu Agency Image caption АКШга виза алуу оорлошу мүмкүн

Кыргыз бийлиги АКШ визалык чектөөлөр киргизчү мамлекеттер тизмесине Кыргызстан да илинип жатканына тынчсыздануусун билдирүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңеште депутаттар өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги бедели тууралуу кеп козгоп, ал эми Тышкы иштер министри Бишкектеги АКШ элчисин кабыл алды.

АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы жети мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын айрым жарандарынын бул өлкөгө киришин чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатат.

The Wall Street Journal жана The New York Times жазгандай, чектөөлөр Беларус, Мьянма, Нигерия, Судан, Эритрея, Танзания жана Кыргызстанга киргизилет.

Виза берүүдөгү соңку чектөөлөр жети өлкөнүн бардык жарандарына эмес, айрым мамкызматкерлерине жана узак убакытка виза менен кайрылгандарга гана тийиштүү.

Сүрөттүн автордук укугу Social media

Бишкектеги АКШ элчилиги тийиштүү мыйзам расмий жарыялана электигинен улам, бул туурасында түшүндүрмө бере элек. Бирок элчи Дональд Лу бул маселеде Тышкы иштер министрлигине чакырылды.

"АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лу мырза ТИМге чакырылды. Ал бул маалымат расмий эмес экенин айтты. Ошондой эле бул чечим АКШ президентинин администрация тарабынан кабыл алына электигин билдирди. Министр Айдарбеков бул чара кыргыз жарандарына негативдүү таасир этерин айтты", -деди Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Улан Дыйканбаев.

Деген менен АКШ басылмалары миграциялык жаңы эрежелер 27-январдан тарта күчүнө кириши мүмкүн деп жатышат.

"Кыргызстандын бедели түшүүдө"

Белгилүүсү, жаңы чара Кошмо штаттарында "террордук чабуулдардан коргоону" үчүн киргизилгени жатат.

Трамп бийликке келгени АКШ 2017-жылы Иран, Йемен, Түндүк Корея, Венесуэла, Чад, Сирия жана Сомалиге визалык чектөөлөр киргизген эле. Эми бул тизме кеңейип, согуштук аракеттер жүргөн, абалы олку-солку, авторитардык мамлекеттер катарына Кыргызстан да киргени жатат.

АКШнын Кыргызстанга карата соңку демилгеси бүгүн парламентте да көтөрүлдү.

Сүрөттүн автордук укугу Official Image caption Депутат Таабалды Тиллаев

"Өкмөт, сиздер маалымат майданында уттуруп жатасыздар, бардык эле позиция боюнча. Бул биздин мамлекеттин эл аралык деңгээлдеги авторитети да. Президентибизден баштап сиздер кандай жумуш жүргүзүп жатсаңар? Элге жеткирип коюшуңуздар керек", -деди депутат Таабалды Тиллаев.

Ал арада Кыргызстан эмне үчүн бул кара тизмеге илинип калды жана эми анын кесепеттери кандай болот ар кандай божомолдор айтылып жатат.

Кыйырга кеткен кыргыз паспорту

Соңку кезде дүйнө кезген кыргыз жарандарына паспорттук көзөмөл күчөп, бул ыңгайсыздык жаратууда. Түркия жана Орусияда орун алган терактарга кыйыр жана түз катышкандардан кыргыз паспортунун чыгып жатышы кыргызстандыктарга ишенимди кетирип жаткандай.

2013-жылы Бостон шаарында жардыруулар болуп, ага ага-ини Царнаевдер айыптуу деп табылып, 1990-жылдары алар Токмок шаарында жашаганы дүң болгон. Царнаевдер Америкага Дагестандан кеткени менен алар Кыргызстанда жашаганына ММКлар басым жасашкан эле. 2016-жылы Стамбул аэпортунда кош жардыруулар орун алып, президент Эрдоган анда бул терактка Кыргызстан, Дагестан жана Тажикстан жарандарынын тийиштиги бар экенин айтканы эсте. 2017-жылы Санкт-Петербург шаарында метродо теракт орун алып, ал үчүн кыргызстандык ага-ини Джалиловдор айыпталган. 2018-жылы Швецияда теракт уюуштурганы жаткан деп шектелип кармалган алты адамдын бири кыргызстандык болуп чыккан.

Сүрөттүн автордук укугу Social media Image caption Камит Савай

"АКШга визалык чектөөлөр көп себептер менен киргизилип жатат деп ойлойм. Эң эле башкысы, кыргыз паспорту көзөмөлу жок туш келди берилип жатышынан го. Кыргыз паспортун террористтерден табылып жатышы да залалын берип жатабы дейм",- деди учурда Американын Белвью шаарында жашап жаткан кыргызстандык Камит Савай.

Жогорку Кеңеште буга чейин Кыргызстандын паспортторун жасаган трансулуттук кылмыш тобу бар экендигин, ал тургай кыргыз паспорттору башка өлкөлөрдүн "мыйзамдагы ууруларынын" колдоруна чейин өтүп кеткендигин да айтылган.

Орусияга кылчактаган саясат

Кыргыз тарап 2017-жылы бир тараптуу токтотуп салган АКШ менен кызматташтык боюнча жаңы документ кабыл ала элек.

Андан бери бийлик алмашып, Кыргызстан тышкы саясатынын жаны концепциясын деле кабыл алды. Бирок кыргыз бийлиги азыр деле мурункудай эле тышкы саясатта Орусияга көбүрөк басым жасап жатканы байкалат.

"АКШда жыйырма беш миңдей кыргыздар жашайт. Эми визалык чектөөлөрдөн улам алардын Мекени менен карым-катнашы оорлойбу деп чочулайм. Чындап окуйм дегендерге да тоскоолдук болуп, виза ала албай калышы мүмкүн. Бул чектөөлөр Кыргызстандын эл аралык аброюн көтөрбөйт. Андыктан тийиштүү маморгандар чектөөлөргө жеткирбөөсү абзел",- деди АКШдагы кыргыз жараны Камит Савай.

Тышкы иштер министрлиги АКШ жаңы чектөөлөрдү биометрикалык паспорту жок өлкөлөргө киргизип жатыш мүмкүнкүндүгүн да белгилеп жатат.