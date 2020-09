Өзөктүк согушка себеп болуп кала жаздаган кокустуктар

Ельцин АКШга жооптук сокку урууга даяр болгон

Президент Картердин уйкусун бузуу...

Эң коркунучтуу элемент - кишилер, өзгөчө президенттер

Катастрофаны алдын алуу

Жакында эле Перри өзөктүк куралды таратпоо багытында иш алып барган Ploughshares Fund кайрымдуулук фондунун өкүлү Том Коллина менен китеп жазды: The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump ("Кнопка. Өзөктүк куралдануунун жаңы жарышы жана президинттердин бийлиги - Трумэнден Трампка чейин").