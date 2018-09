Кабардиндер менен балкарлар эмнеге жаңжалдашты?

View this post on Instagram

Местные жители заблокировали там участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Силовики попытались организовать выезд участников акции, однако те отказались уезжать, пишет сайт « @kavkaz.uzel ». Несколько жителей села получили травмы в ходе стычки. Также сообщается, что из-за волнений была перекрыта дорога, которая соединяет Тырныауз с Нальчиком. Участники конного похода покинули село около полуночи. В Канжальской битве кабардинцы нанесли поражения войсками крымского хана. Село Кёнделен является балкарским. @kavkaz.uzel __________________________________________ #кбр #кабардинобалкария #нальчик #прохладный #балкарцы #кабардинцы #черкесы #кенделен #баксан #майский #кавказ #кавказскийузел