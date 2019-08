Эл аралык армия оюндары: деңиз күчтөрүнүн кубаты

Орусия Венесуэла, Кытай жана Ирандын деңиз аскерлери менен биргеликте армия оюндарын өткөрүүдө.

Бул оюндарга катышкан өлкөлөр коргонуу мүмкүнчүлүгүн бекемдөөнү көздөйт. Төрт мамлекеттин аскерлери Калининград аймагында кубатын көрсөттү.

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Венесуэла Калининграддан алыс жайгашканына карабастан, деңиз аскерлерин оюндарга жөнөттү

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Венесуэланын деңиз аскерлеринин саны беш миңге жетет

Сүрөттүн автордук укугу Reuters

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Армия оюндарында аскерлер максатына жетүү үчүн бири-бирине жардам бериши керек эле

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Кытайдын аскерлери жарадар деп айтылган жоокерди коопсуз жайга жеткирүүдө

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption "Жарадар болгон" аскер орус дарыгерлерине жеткирилди

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Ар бир мамлекеттин аскерлерине өзүнчө миссия берилген

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Кытай деңиз аскерлеринин саны 20 миңге жетет. Бирок Бээжин деңиз аскерлеринин санын мындан да көбөйтүүнү көздөп турат

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Иран деңиз аскерлеринин саны 2,600гө чамалайт

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Орусияда өткөн машыгуулар Эл аралык армия оюндарынын бир бөлүгү

Сүрөттүн автордук укугу Reuters Image caption Москва 2015-жылдан бери бул оюндарды жыл сайын өткөрүп келет

All photos by Vitaly Nevar, copyright of Reuters.