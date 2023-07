भारतातलं असं शहर जिथे कुणीच कधी उपाशी राहात नाही

6 जुलै 2023

'सेवाधर्म उपदेशातून येत नाही, रोजच्या कामाचा भाग'

सेवा म्हणजे स्वार्थभाव विरहित काम. शीख धर्मात सेवाभाव फक्त उपदेशांतून येत नाही तर तो दैनंदिन जीवनाचा भाग असणं आवश्यक असतं, असं जसरीन मायाल खन्ना यांनी त्यांच्या Seva: Sikh Wisdom for Living Well by Doing Good या पुस्तकात लिहिलं आहे.