ABHA हेल्थ कार्ड काय आहे? ते ऑनलाईन कसं काढायचं? त्याचे फायदे काय?

आभा हेल्थ कार्ड काय आहे?

आभा हेल्थ कार्ड कसं बनवायचं?

आधार कार्ड वापरून काढायचं असेल तर त्यासाठी तुमचं आधार मोबाईल क्रमांकाशी लिकं असणं गरजेचं आहे. तशी सूचना इथं दिलेली असेल. मग next या पर्यायावर क्लिल करायचं आहे.

सहमत असाल तर रकान्यात टिक करायचं आहे. खाली दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे आणि मग next वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर एक OTP पाठवला जाईल. तो टाकून next वर क्लिक करायचं आहे.

पुढे स्क्रीनवर तुम्हाला आधार कार्डवरील तुमचं नाव, लिंग, फोटो, जन्मतारिख, पत्ता तिथं दिसून येईल. Aadhaar Authentication Successful झाल्याचीही सूचना तिथं असेल. त्यानंतर next वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर नवीन पेज ओपन होईल. तिथं तुम्हाला आधारशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक टाकायचा आहे आणि मग next वर क्लिक करायचं आहे.

तुम्ही तुमचा ई-मेल अॅड्रेसही आभा क्रमांकाशी जोडू शकता.जोडायचा नसेल तर इथल्या skip for now या पर्यायावर क्लिक करा.

तुम्ही याआधी आभा अॅड्रेस तयार केलाय का, असा प्रश्न तिथं विचारला जाईल. तिथल्या no वर टिक करून sign up for ABHA Address रकान्यात क्लिक करायचं आहे.