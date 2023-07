रुख्साना सुलताना : संजय गांधींची मैत्रीण जिने 13 हजार पुरुषांची केली नसबंदी

स्मगलर, सुलताना आणि साबण

संजयच्या स्वयंसेविका सुलताना

निबंध, नसबंदी आणि संताप

तुर्कमान गेटचा हाहाकार

क्रिस्टोफ जॅफरेलॉट आणि प्रतिनव अनिल यांनी 'India's First Dictatorship: The Emergency, 1975–1977' मध्ये हा किस्सा लिहिला आहे.

बिपिन चंद्रा यांनी मात्र त्यांच्या 'In The Name Of Democracy' पुस्तकात मरणाऱ्यांचा आकडा 20 असल्याचं लिहलं आहे, तर ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी त्यांच्या 'द जजमेंट' पुस्तकात गोळीबारात तब्बल 150 जण ठार झाल्याचा दावा केला आहे.