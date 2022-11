बॅटल ऑफ सेक्सेस : एक मॅच ज्यात स्त्री-पुरुष विरोधात खेळले आणि भविष्य बदललं

प्रसिद्धीसाठी (पर्यायाने जास्त व्ह्युअरशिपसाठी) बॉबी जी नाटकं करतो ती बघण्यासारखी. मेल शोव्हनिस्ट पिग बनणं, बायका स्वयंपाकघरात आणि बेडरूममध्येच मला आवडतात अशी अपमानकारक विधानं करणं आणि काय काय. पण मला आवडलेली गोष्ट, शिकण्यासारखी गोष्ट म्हणजे बिलीचं हे सगळं लाईटली घेणं. You should know which battles to fight and which to let go. बिलीला बॉबीचा काहीही प्रॉब्लेम नाहीये, तिला प्रॉब्लेम आहे तो महिलांना कमी लेखणाऱ्या, विरोधात आवाज उठवला तर असोसिएशन मधून बाहेर काढणाऱ्या सिस्टीमचा.