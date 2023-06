हॉट योगा ते डॉग योगा – योग जगभरात एवढा लोकप्रिय कसा झाला?

योगाचा जन्म

अँड्रिया जैन अमेरिकेतील इंडियाना विद्यापीठात धार्मिक अभ्यासाच्या प्रोफेसर आहेत. त्यांनी Selling Yoga – From Counterculture to PopCulture आणि Peace Love Yoga – The Politics of Global Spirituality अशी काही पुस्तकंसुद्धा लिहिली आहेत.