'मी बायसेक्शुअल आहे, ते माझ्याही आधी नेटफ्लिक्सला कसं कळलं?'

या दरम्यान, एक सिरीज माझ्या काळजात घर करून राहिली. 'यू, मी, हर' (You, Me, Her) असं त्या शोचं नाव होतं.