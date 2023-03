आधार-पॅन जोडलंत का, शेवटची मुदत कधी आहे, दंड किती भरावा लागेल- वाचा

पॅन कार्ड आधारशी का जोडायचं?

आधार पॅन जोडलेले आहे की नाही कसं ओळखायचं?

पॅन आणि आधार एकमकेांशी जोडलेले आहेत का हे तपासण्यासाठी आयकर विभागाच्या साईटवर जाऊन ‘To view status if you already submitted link Aadhaar status’ वर क्लिक करावे. यासाठी https://www.utiitsl.com/ किंवा https://www.egov-nsdl.co.in/ यांचा वापर करू शकता.