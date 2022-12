चार्ल्स शोभराज : 'बिकिनी किलर'ला एका मराठी पोलिस अधिकाऱ्याने दोन वेळा कशी अटक केली?

चार्ल्स शोभराजला पहिली अटक कशी झाली?

तुरुंगातली पार्टी

1986 साली शोभराजला पकडण्याचे प्रयत्न

शोभराजला पकडण्यासाठी गोव्यात शोध मोहीम

... आणि चार्ल्स शोभराजला पकडलं

“शोभराज हा अतिशय ब्रॅश माणूस आहे. तो पोलिसांना जुमानत नाही. तो कोर्टाला मानत नाही. तो स्वत: ला फार हुशार समजतो. मी आमच्या बारा-चौदा तासांच्या प्रवासात जेव्हा त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तो म्हणाला की तुम्ही तुमचं काम केलंय. mind your own business. I will mind my business. तो अतिशय निर्घृण माणूस आहे,” असं झेंडेंनी सांगितलं. गोव्यात पकडला गेल्यानंतर शोभराजवर पुन्हा खटला चालला आणि त्याची शिक्षा वाढवली गेली. 1997 मध्ये जेव्हा त्याची सुटका झाली, तेव्हा बँकॉकमध्ये त्याच्यावर खटला चालविण्याची कालमर्यादा संपली होती.