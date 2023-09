इंडिया आघाडी : मुंबईतल्या बैठकीत विरोधकांची एकजूट दिसली, पण 'ही' आहेत आव्हानं

मुंबईतल्या बैठकांमध्ये काय घडलं?

या बैठकीला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे, देशभरात लोकसभा निवडणूक आघाडी एकत्र लढवणार आहे, असा ठराव करण्यात आला. परंतु या ठरावात 'शक्य तिथे' (As far as Possible) असंही स्पष्ट केल्याने आजही अनेक राज्यामध्ये काँग्रेस आणि संबंधित राज्यातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र निवडणूक लढवू शकत नाहीत, हे वास्तव असल्याची चर्चा झाली. यामुळे आघाडीसमोर जागा वाटपांचं आव्हान कायम आहे.