ओपेनहायमर: भगवद्गीतेचा चाहता अणूबॉम्बचा जनक कसा बनला?

पहिल्या अणूस्फोटानंतर

अफाट बुद्धिमत्ता आणि विरोधाभासांनी भरलेलं व्यक्तीमत्व

गीतेचा आधार

भगवद्गीता मुळातून वाचता यावी यासाठी त्यांनी संस्कृत शिकायला सुरूवात केली. पुढे अणूबॉम्बच्या निर्मितीनंतरचे त्यांचे, “Now I am become death, the destroyer of worlds” (मी आता काळ किंवा मृत्यू बनलो आहे, जो जगांना नष्ट करू शकतो) हे प्रसिद्ध उद्गार गीतेतला एका श्लोकावरच आधारित आहेत.