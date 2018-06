प्रणब मुखर्जी आज संघाच्या कार्यक्रमासाठी नागपुरात : आमच्या टॉप बातम्यांचा राउंड-अप

1. प्रणब मुखर्जी आज संघाचे प्रमुख अतिथी

Image copyright SIA KAMBOU / AFP / Getty Images प्रतिमा मथळा माजी राष्ट्रपती आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रणब मुखर्जी

माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आज नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने काँग्रेसचे नेते नाराज असतानाच आता त्यांच्या मुलीनेही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

"तुम्ही भाजपवाल्यांना खोट्या बातम्या आणि अफवा पसरवण्याची संधी देत आहात," असं शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी म्हटलं आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी वडिलांना थेट सुनावलं आहे.

"आजच्या घटनेवरून भाजप किती घाणेरडं राजकारण करत आहे, याची तुम्हाला कल्पना आली असेल. तुमचं भाषण विसरलं जाईल, फक्त व्हिज्युअल्स लक्षात राहतील. खोटी वक्तव्यं जोडून तुमचे व्हिज्युअल्स पसरवले जातील," असं शर्मिष्ठा यांनी म्हटलं आहे.

2. उद्धव ठाकरे आणि अमित शहांची भेट

Image copyright Amit Shah/Twitter

2019 साली सत्तेचा पट आपल्याकडे राखण्यसाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आपल्या 'संपर्क अभियाना'अंतर्गत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांची 'मातोश्री'वर भेट घेतली. गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना-भाजप संबंध दुरावल्याने युती तुटणार अशा चर्चांना उधाण आले होते.

मात्र शहा यांनी घेतलेल्या भेटीनंतर युती कायम राहण्याची चिन्हं आहेत. या दोघांदरम्यान तब्बल दोन तास चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. काय झालं नेमकं बुधवारी?

3. भीमा कोरेगाव प्रकरणी सुधीर ढवळेंना अटक

Image copyright Sudhir Dhawale/ Facebook प्रतिमा मथळा सुधीर ढवळे

1 जानेवारीला झालेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी 'विद्रोही' मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह नागपूरमधल्या Indian Association of People's Lawyersचे सरचिटणीस सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका शोमा सेन, Committee for the Release of Political Prisonersचे जनसंपर्क रोना विल्सन आणि भारत जनआंदोलन संघटनेचे कार्यकर्ते महेश राऊत यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

ढवळे डाव्या आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. 1997 मध्ये मुंबईतील घाटकोपर येथे झालेल्या रमाबाई नगर गोळीबारप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक मनोहर कदम यांना शिक्षा करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात त्यांनी पुढाकार घेतला होता.

गेल्या 18 वर्षांपासून ते 'विद्रोही' नावाचं मासिक चालवतात. 'विद्रोही साहित्य संमेलना'च्या आयोजनात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

नक्षल चळवळीशी संबंध असल्याच्या आरोपातून देशद्रोहाच्या गुन्ह्याअंतर्गत ही अटक करण्यात आली आहे. कोण आहेत ढवळे?

4. एक शेतकरी रिटायर होतो तेव्हा...

निवृत्ती म्हणजे वर्षानुवर्षं आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग झालेल्या कामातून बाजूला होणं. सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना, देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांना तसंच खेळाडूंना सेवानिवृत्तीच्या वेळी दणक्यात निरोप समारंभ दिला जातो. असा निरोप समारंभ शेतकऱ्याच्या नशिबी का नाही?

Image copyright Ravi/BBC प्रतिमा मथळा शेतकरी नागुलू यांचा गेल्या रविवारी (29 मे) सत्कार करण्यात आला.

तेलंगणच्या खम्मम जिल्ह्यातील रघुनाथा पालम मंडळातल्या हरीया तांडा गावात नागुलू नावाचे शेतकरी राहतात. 40 वर्ष शेती केल्यानंतर आता वडिलांनी आराम करावा असा निर्णय मुलांनी घेतला. वेगवेगळ्या नोकरी-व्यवसायात स्थिर झालेल्या तिन्ही मुलांनी शेतकरी वडील नागुलू यांच्या निवृत्तीचा दिवस साजरा करण्याचं ठरवलं.

गेल्या रविवारी अर्थात 29 मे रोजी एक जंगी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. पाहुण्या मंडळ्यामध्ये नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि गावकऱ्यांचा समावेश आहे.

5. ज्वालामुखी किती बळी घेतो?

Image copyright Francois Boudrias / Getty Images प्रतिमा मथळा ग्वाटेमालामधला फ्युएगो ज्वालामुखी

एकीकडे ग्वाटेमालामध्ये फ्युएगो ज्वालामुखीने गेल्या काही दिवसात 75हून अधिक बळी घेतले आहेत. महिनाभरापासून हवाईतील किलुओया ज्वालामुखीतून लाव्हा रसाच्या नद्यांनी आणि राखेच्या ढगांनी कित्येक डझन गावं गिळंकृत केली आहेत.

दरवर्षी साधारण 60 ज्वालामुखींचा उद्रेक होतो. हवाई बेटांवरील किलुओया या ज्वालामुखीचा उद्रेक 35 वर्षांपूर्वी सुरू झाला. ज्वालामुखीच्या उद्रेकापासून 100 किलोमीटरचा प्रदेश धोकादायक मानला जातो. जवळपास 80 कोटी नागरिक या परिसरात राहतात. वर्ष 2000 पासून आतापर्यंत ज्वालामुखीच्या प्रदेशात दोन हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

वाचा ज्वालामुखीबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी

