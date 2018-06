दृष्टिकोन : भाजप-PDP सारख्या अनैसर्गिक युती होत राहणं काश्मीरच्या भल्याचं

Image copyright Getty Images

काश्मीरमधील भाजपा-PDP युती तुटल्यामुळे काश्मीरची शांतता भंगली आहे. पण ही अनैसर्गिक युती ही काश्मीरसाठी लाभदायी होती, असं सुमंत्रा बोस लिहितात.

1999 मध्ये Peoples Democratic Party (PDP)ची स्थापना झाली होती. काश्मीरमधील लोकांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देणं हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. त्याचवेळी भाजप 1950 पासून काश्मीरचा प्रश्न शांततेने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी या दोन पक्षांमध्ये शांतता खरंच नांदणार होती का?

या अनैसर्गिक युतीत एक महत्त्वाचा मुद्दा राहून गेला - PDP-भाजप युतीची ताकद या अनैसर्गिकपणातच होती, कारण काश्मीर प्रश्नावर दोन्ही पक्षांची अत्यंत वेगळी भूमिका होती.

अशा विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र येण्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा एक जुनी परंपरा आहे.

आयर्लंडमध्ये 1998 पासून सुरू असलेला हिंसाचार संपण्यासाठी डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट आणि सिन फाइन (Sinn Féin) हे दोन कट्टर विचारसरणीचे पक्ष 2007 पासून एकत्र आहेत. हे दोन पक्ष एकत्र येणार या परिस्थितीची कुणी कल्पनाही केली नसेल.

नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेद करणाऱ्या पक्षांशी संधान बांधले. "आपल्या शत्रुंशी वाटाघाटी करायला हव्यात, मित्रांशी नाही", अशी भूमिका त्यावेळी मंडेला यांनी घेतली होती.

काश्मीरबाबत पाच महत्त्वाच्या गोष्टी

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या 70 वर्षांपासून, म्हणजे अगदी स्वातंत्र्यापासून सीमा वाद आहे.

या प्रदेशावर आपलाच ताबा आहे, असा दावा दोन्ही देश करतात, पण या प्रदेशाच्या काही भागावरच दोन्ही देशांचं नियंत्रण आहे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत तीन युद्ध झाली. त्यातील दोन युद्धं काश्मीरमुळे झाली.

1989 पासून या मुस्लीमबहुल भागात एकदाच भारताच्या राजवटीविरुद्ध लष्करी उठावाचा प्रयत्न झाला आहे

बेरोजगारी आणि घुसखोरांना पिटाळून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने वापरलेल्या आक्रमक पद्धतीबद्दल वारंवार होणाऱ्या तक्रारीमुळे ही समस्या आणखी किचकट झाली आहे.

काश्मीरमध्ये डिसेंबर 2014 मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात 87 पैकी 28 जागा जिंकणारा PDP सगळ्यांत मोठा पक्ष होता. त्या खालोखाल भाजपने 25 जागा जिंकल्या.

त्यानंतर सातत्याने धुमसत असलेल्या या भागातला प्रादेशिक पक्ष असलेला PDP आणि हिंदू राष्ट्रवाद हाच उद्देश असलेल्या भाजपची युती होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या राष्ट्रवादाच्या भरवशावरच सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे 2014च्या लोकसभा निवडणुका नरेंद्र मोदींच्या भाजपने जिंकल्या होत्या.

दोन महिने पडद्यामागे वाटाघाटी झाल्यानंतर, एकत्रित राबवण्याच्या समान किमान कार्यक्रमावर सहमती झाली आणि अखेर 2015च्या सुरुवातीला भाजप आणि PDP युतीचं सरकार अस्तित्वात आलं.

हिवाळी राजधानी जम्मूमध्ये सरकारचा शपथविधी झाला. दिल्लीहून खास या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान मोदी या शपथविधीसाठी आले, हे एक वैशिष्ट्य ठरलं. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा हात अगदी प्रेमाने हातात घेतला आणि त्यांना मिठी मारली. भारताचा तिरंगा आणि काश्मीरचा ध्वज हे या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होते.

हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी काश्मीरच्या ध्वजाला 1950 पासून विरोध केला होता. भारताच्या इतर कोणत्याही राज्याला स्वतंत्र ध्वज नाही.

हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही युती काश्मीरसमोरच्या दोन समस्या सोडवू शकतील, असा मी उल्लेख केला होता. त्या समस्या म्हणजे -

भारताच्या लोकांशी काश्मीरच्या लोकांशी असलेला संघर्ष

हिंदू आणि मुस्लीम समुदायात एकमेकांप्रति असलेला अविश्वास

भारत आणि पाकिस्तान या देशातला विस्तव हे या संघर्षाचं आणखी एक केंद्रस्थान आहे. काश्मीरवर दोन्ही देश दावा करतात पण काश्मीरच्या काही भागावरच त्यांचं नियंत्रण आहे.

भाजप-PDP युती एका लिखित करारावर आधारित होती. त्याला Agenda of Alliance असं म्हटलं गेलं. हे एक संयुक्त निवेदन होतं, ज्यानुसार काश्मीरला एक विशेष दर्जा मिळणार होता, तसंच Armed Forces Special Powers Act च्या मसुद्यावरही विचार होणार होता. सध्या AFSPA अंतर्गंत भारतीय सैन्याला काश्मीरमध्ये अमर्यादित अधिकार मिळतात.

"या युतीचा उद्देश दोन देशांत मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणं आणि सीमेजवळ विश्वास निर्माण करणं आहे, तसंच पाकिस्तानबरोबर संबंध पूर्ववत करणं," अशा काही गोष्टी या नमूद करण्यात आल्या आहेत.

सर्वसमावेशक राजकारणामुळे राजकारणाची व्याप्ती वाढवणं हाही एक उद्देश त्यामागे होता. विचारसरणीत फरक असला तरी हे युती सरकार सर्वांबरोबर अर्थपूर्ण विचारविनिमय करेल, असंही या मसुद्यात नमूद केलं होतं. स्वातंत्र्याच्या बाजूने आणि पाकिस्तानच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांचा संदर्भ या तरतुदीमागे होता.

इतकंच काय सीमेच्या आसपास असलेल्या लोकांमध्ये संपर्क प्रस्थापित करणं, तसंच सीमावर्ती भागात व्यापार आणि उद्योगांच्या वाढीला चालना देणे याबाबतीत सहमती दर्शवण्यात आली होती.

सर्व योजना कागदपत्रावरच

काश्मीर प्रश्न सोडवण्याबाबत PDP आणि भाजप युती सरकारची योजना कागदोपत्री तरी दिसत होती. पण ती योजना शेवटी कागदोपत्रीच राहिली. मी जेव्हा मागच्या वर्षी काश्मीर खोऱ्यातल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला तेव्हा हा मसुदा म्हणजे टॉयलेट पेपर आहे असं विधान केलं. मात्र या विनोदावर कुणीही हसलं नाही.

आता मागे वळून बघताना असं वाटतंय की योजना मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा 2016 साली मृत्यू झाल्यानंतरच गुंडाळली गेली होती.

सय्यद हे काश्मीरचेच नव्हे तर भारताचेही श्रेष्ठ राजकारणी होते. त्यांच्या 60 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात 1950च्या दशकात झाली होती. त्यांनी 2002-2005 या काळात मुख्यमंत्रिपद आणि 1989-90 या काळात भारताचं गृहमंत्रीपद भूषवलं होतं. युतीतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी नक्कीच प्रयत्न केले असते आणि तसं न झाल्यास पाठिंबा काढून घेतला असता.

त्यांची उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची मुलगी महबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतली. 1990च्या दशकाच्या शेवटच्या काळात त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. सातत्याने हिंसाचाराने वेढलेल्या खोऱ्यात मानवजातीच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये, या भूमिकेच्या त्या कायम समर्थक होत्या. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्या अयशस्वी ठरल्या.

2016 मध्ये जेव्हा हिंसाचार आणखी उफाळून आला तेव्हापासून आता भाजपने पाठिंबा काढून घेईपर्यंत त्यांनी सरकारचा कारभार हाकला.

मग युती झालीच का?

2019 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कट्टरवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी PDP कडून कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये, म्हणूनच पाठिंबा काढण्याचं पाऊल भाजपने उचललं असावं.

मग तीन वर्षांपूर्वी ही अनैसर्गिक युती का झाली, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

भाजपला आणखी एका राज्यात आपली सत्ता हवी होती, हे त्यामागचं एकमेव स्पष्टीकरण आहे. काश्मीर हे एकमेव मुस्लीमबहुल राज्य आहे, तरीसुद्धा एकमेव स्पष्टीकरण होऊ शकत नाही.

अटल बिहारी वाजपेयींसारखा चर्चेचा मार्ग मोदींनी स्वीकारला नाही. 1999 ते 2004 हा काळ काश्मीरच्या दृष्टीने अत्यंत कठीण होता.

ऑगस्ट 2016 मध्ये विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते. 2010 नंतरचा हा सगळ्यांत मोठा उठाव होता. या समस्येचा वेध घेण्यासाठी मोदींनी एक बैठक बोलावली होती. तेव्हा ही समस्या म्हणजे सीमेपलीकडचा दहशतवाद आहे, असं ते म्हणाले होते.

गेल्या वर्षी जम्मूमध्ये एका सभेत बोलताना युवकांनी कट्टरतावादाचा मार्ग सोडून पर्यटनाद्वारे विकासाचा मार्ग अवलंबवावा, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं, "कारण काश्मीरला भेट देणं हे प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्न असतं," असं ते म्हणाले होते.

PDP-भाजपचं सरकार म्हणजे 70 वर्षांपासून असलेल्या समस्येत आणखी एक भर होती. पण अशा अनैसर्गिक युती होत राहणं यातच काश्मीरचं भलं आहे.

(सुमंत्रा बोस हे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे इंटरनॅशनल अँड कंपॅरिटिव्ह पॉलिटिक्स चे प्राध्यापक आहेत. त्यांचं Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and the Future of Secularism हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे.)

