Kiki Challenge : सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या किकी चॅलेंजचा पोलिसांना ताप

Bcoz trend me hai , maximum dancers are posting this so ye meri taraf se but from driving seat😎 #kikichallenge #kikidoyouloveme #theshiggychallenge #india #shiggychallenge #onroad #withoutdriver #tarunrathore #dancelife #dance #choreographer @theshiggyshow @dance_with_talent @indiandancefederation_ @indiandancecompany @danceforol @thedancegully @234dancetv @indian.dancers.community @indias_dance.nation @bollydancenetwork @mptalent_tube @maharashtratalenthunt

A post shared by tarun rathore (@tarun619) on Jul 25, 2018 at 6:01am PDT