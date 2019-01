'मणिकर्णिका' सिनेमांतले 7 मुद्दे, जेव्हा कल्पना वास्तविक तथ्यांपासून फारकत घेते

Image copyright TWITTER

झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांच्या आयुष्यावर बेतलेला बहुचर्चित 'मणिकर्णिका' सिनेमा प्रदर्शित झाला आणि ऐतिहासिक घटना, पात्रांवर आधारित सिनेमा तयार करण्यात आपण आजही पुरे पडत नसल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलं.

ऐतिहासिक सिनेमांमध्ये सिनेमाचा कॅनव्हास जुन्या काळातील असला तरी त्यातील घटना मांडताना वास्तवाचं भान ठेवणं गरजेचं असतं. कलाकारांना असणाऱ्या स्वातंत्र्याचा वापर करताना मूळ इतिहासातील किमान ज्ञात, लिखित घटनांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेणं अपेक्षित आहे.

पण दिग्दर्शक कंगना रणौतने कथानक आणि एकूणच कथेतील तथ्यांवर अशी कात्री चालवली आहे, जशी मुख्य भूमिकेत ती शत्रूंवर तलवार फिरवताना दिसतेय.

एक नजर अशाच काही दृश्यांवर, जिथे अशी क्रिएटीव्ह लिबर्टी घेण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, मनकर्णिका हे लक्ष्मीबाईंचं मूळ नावच 'मणिकर्णिका' करण्यात आलं आहे. असेच काही मुद्दे खाली पाहूयात. (जर तुम्ही सिनेमा पाहिला नसेल तर स्पॉइलर अलर्ट.)

1) झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई लग्नापूर्वी (मनकर्णिका) आपले वडील मोरोपंत तांबे यांच्याबरोबर राहायच्या. बाजीराव (दुसरे) पेशव्यांच्या नोकरीला असणाऱ्या मोरोपंतांची ही मुलगी सर्वांची लाडकी होती. तिचं खाणंपिणं बहुतांश पेशव्यांच्या वाड्यातच होत असं.

सिनेमामध्ये मात्र मनकर्णिका पेशव्यांसह सर्वांशी अगदी सलगीने वागते, असं दाखवलं आहे. बाजीराव पेशव्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलणं, त्यांच्याबरोबर हास्यविनोद 11-12 वर्षांच्या मुलीनं करणं आणि ते ही सुमारे 170 वर्षांपूर्वी, हे थोडं जास्त वाटतं.

2) सिनेमामध्ये मनकर्णिका आणि झाशीचे राजे गंगाधरराव नेवाळकरांच्या विवाहानंतर राणीचे वडील मोरोपंत तांबे हे नाहिसेच होतात.

वास्तविक राजा-राणीच्या विवाहानंतर मोरोपंत तांबे यांनी दुसरा विवाह करून झाशी संस्थानामध्येच नोकरी स्वीकारली होती. तसंच त्यांची खजिनदारपदी नेमणूकही करण्यात आली होती. महत्त्वाच्या निर्णयांच्या वेळेस मोरोपंत तांबे नेहमीच उपस्थित होते. पण सिनेमामध्ये राजा-राणीच्या विवाहानंतर तांबे कोठेच दिसत नाहीत.

3) 'मणिकर्णिका' चित्रपटामध्ये सदाशिवरावभाऊ या पात्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

गंगाधररावांच्या मृत्यूनंतर सदाशिवरावभाऊंनी गादीवर दावा सांगितला होता. मात्र इंग्रजांनी त्याची दखलही घेतली नव्हती. चित्रपटात मात्र ही व्यक्ती फार महत्त्वाची असल्यासारखं दाखवण्यात आलं आहे.

इतकेच नव्हे तर सदाशिवरावभाऊंचा मुलगा गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई दत्तक घ्यायल्या निघाल्या, असं दाखवलं आहे. तसंच संस्थानाच्या आशेने इंग्रजांना मदत करत होता, असंही दाखवण्यात आलं होतं.

खरंतर झाशी संस्थानामध्ये दुलाजीसिंग परदेशी हा सरदार इंग्रजांना फितूर झाला होता. परंतु चित्रपटामध्ये त्याचा कोठेही उल्लेख नाही. दुलाजी आणि सदाशिवराव ही दोन वेगळी पात्रं एकत्र केल्यासारखे वाटते.

4) वास्तविक सदाशिवरावभाऊने झाशी संस्थानातील एका किल्ल्यावर कब्जा करून संस्थानच्या शत्रूंना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंनी हे बंड तात्काळ मोडून काढलं होतं आणि त्यांना तुरुंगात टाकलं होतं. पुढे 1860 साली त्यांची रवानगी अंदमानला करण्यात आली होती.

चित्रपटामध्ये गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई यांना झालेल्या पुत्राचा मृत्यूही सदाशिवरावामुळे झाला, असं भासवण्यात आलं आहे. खरंतर सदाशिवरावास झाशी संस्थानात वावर करण्यास इतकी संधी देण्यातच आली नव्हती.

'झाशीची राणी लक्ष्मीबाई' या प्रतिभा रानडे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात याबाबत सविस्तर वर्णन वाढला आहे.

5) गंगाधरराव आणि लक्ष्मीबाई राणीसाहेब यांच्या वयातही मोठं अंतर होतं. दामोदर नावाचा नात्यातीलच मुलगा दत्तक घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आजारी गंगाधररावांचं निधन झालं होतं.

चित्रपटामध्ये राणी लक्ष्मीबाई आणि गंगाधरराव दत्तकविधानाच्या रात्री चक्क तलवारबाजी करत असल्याचं दाखवलं आहे. रुग्णशय्येला खिळलेला राजा हातात तलवार कसा धरेल आणि त्यांची महाराणी, संस्थानाची भावी कर्ती नायिका त्याच्याविरोधात कशी तलवार उपसेल, याचाही विचार करण्यात आलेला नाही.

6) ब्रिटिशांशी लढताना राणी लक्ष्मीबाईंना आधी काल्पीला जावं लागलं. त्यानंतर पेशवे आणि तात्या टोपेंबरोबर सर्वजण ग्वाल्हेरला चालून गेले.

ग्वाल्हेरला संस्थानिक जयाजीराव शिंदे आणि त्यांचा दिवाणजी दिनकरराव यांचा पेशवे, राणी लक्ष्मीबाईंबरोबर झालेल्या लढाईत पराभव झाला. त्यानंतर शिंदे आणि दिवाणजी दोघेही आग्र्याला इंग्रजांच्या आश्रयाला गेले.

'मणिकर्णिका' चित्रपटामध्ये राणी स्वतः एकट्या जयाजीराव शिंदेंच्या समोर जाऊन त्यांना सिंहासन रिकामं करायला सांगून स्वतः तिथे बसतात, असं चित्र रंगवलं आहे.

7) विवाह झाल्यावर असो वा गंगाधररावांच्या मृत्यूनंतर, प्रत्येक वेळेस राणी लक्ष्मीबाई पडद्याआड बसूनच बोलणी किंवा इतर चर्चा करायच्या. विशेषतः ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी, वकिलांशी चर्चा कधीही समोरासमोर होत नव्हती.

1857च्या उठावावर 'माझा प्रवास' या पुस्तकात गोडसे भटजींनी लिहून ठेवलं आहे. त्यानुसार, मुख्य महालाच्या कचेरीत एका 'पडतपोशी'सारखी जागा होती. त्यामध्ये बसून राणी कारभार पाहात, असं लिहिलं आहे.

भेटीच्या वेळी राणी पडद्याआड बसायच्या, असं ब्रिटिश वकील जॉन लँगनेही 'In the Court of the Rani of Jhansi' या पुस्तकात लिहून ठेवलं आहे.

चित्रपटात मात्र राणी लक्ष्मीबाईंना सर्वांच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलताना दाखवलं आहे. इतकंच नव्हे तर इंग्रज अधिकाऱ्यांशी अगदी जवळ उभं राहून 'मी तुमच्या नजरेस नजर भिडवूनच बोलणार,' असं त्या ठणकावतात.

कदाचित सिनेमाचा परिणाम साधण्यासाठी हे बदल करण्यात आले असावेत.

