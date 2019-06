दलित-यादव मतांचं हस्तांतरण झालं नसल्यानं सप-बसप आघाडी अपयशी ठरली का?

Image copyright Getty Images

उत्तर प्रदेशातल्या यादव आणि दलित मतदारांचं हस्तांतरण झालं नाही म्हणून सप-बसपचा पराभव झाला असं काहीजण अनुमान लावत आहेत. पण खरच तसं झालं का?

खरं तर दोन्ही समुदायातल्या मतदारांनी सप-बसपच्या उमेदवाराला मतदान केलं तरी महागठबंधनचा दोन कारणांमुळं पराभव झाला आहे.

एक कारण, या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांचा पारंपारिक मतदारवर्ग घटला आहे. म्हणजे समाजवादी पक्षाचा यादव मतदार तर बहुजन समाज पक्षाचा दलित मतदारवर्ग.

दुसरं कारण म्हणजे दोन्ही पक्षांची इतर समुदायावरची निसटलेली पकड. काही ठराविक समुदायानं सप-बसपला गेल्या अनेक निवडणुकीत मत केलं आहे.

पण आता यादव नसलेल्या OBC समुदायाचा समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा तर जातव दलितांचा मायावती यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होत गेला आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर Centre for the Study of Developing Societies या संस्थेनं एक सर्व्हे केला आहे. उत्तर प्रदेशात मतदान केलेल्या यादव मतदारांपैकी 64% यादव मतदारांनी बसपच्या उमेदावारांना मत दिलं आहे. तर समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांना यादव समुदायाकडून मिळालेलं मतदान हे 57% आहे.

जातव समुदायाच्या मतदारांनी गठबंधनमधल्या उमेदवारांना (सप-बसप दोन्ही) समान प्रमाणात मतदान केलं आहे. गठबंधनमधल्या पक्षांचा पारंपारिक मतदार मात्र त्यांच्यापासून निसटला आहे. यात समाजवादी पक्षाचा यादव समुदाय तर मायावतींचा जातव वर्गाचा समावेश आहे.

2019 आधी झालेल्या निवडणुकांमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक जातव मतदारांनी बसपला मत दिलं आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षांच्या या समुदायावरची पकड ढिली आहे असल्याचं दिसतं.

शिवपाल यादव यांच्या 'प्रगतशील समाजवादी पक्षा'ला काही यादव मतदारांनी पसंती दिल्यानं त्याचा गठबंधनला तोटा झाला आहे. तर एक चतुर्थांश यादवांनी भाजपला मत केलं आहे. तसंच 18% जातवांनी भाजपला मत केलं असल्याचं CSDSच्या सर्व्हेत दिसून आलं आहे.

गठबंधनचा खोळंबा इथपर्यंतच थांबला नाही तर तो अजून बिकट झाला. बिगर जातव दलित आणि बिगर यादव OBC समुदाय मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे सरकला आहे.

जवळजवळ 50 टक्के बिगर जातव दलित मतदारांनी भाजपला मतदान केलं आहे हे आकडेवारीतून दिसतं. बिगर यादव OBCपैकी 17% मतदारांनी गटबंधनाला मत दिलं आहे. तर त्यांच्यापैकी बहुतांश (72-75%) जणांनी भाजपला मत दिलं आहे.

या आकडेवारीकडं पाहिलं तर यादव-दलितांच्या मतदारांचं हस्तांतरण झालं नाही म्हणून गटबंधनाचा पराभव झाला असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

यादव, जातव आणि मुस्लीम मतदार सोडले इतर सर्व जातीचं भाजपकडे झुकणं हे त्याचं मुख्य कारण आहे.

दोन्ही पक्षांच्या एकत्र येण्यावर आधीपासूनच शंका व्यक्त केली जात होती. आघाडीच्या साथीदारांनी निवडणुकीत चांगलं प्रदर्शन केलं नाही तर अशी आघाडी तुटणं साहजिक आहे.

उत्तर प्रदेशात हीच स्थिती उद्भवली आहे. निवडणुकीची गणितं ही सप-बसपच्या बाजूने होती. पण इतर मतदारांचे भाजपच्या बाजूनं एकत्रीकरण झाल्यानं गटबंधनाचा पराजय झाल्याचा दिसतो.

गटबंधनाचं धोरण प्रभावी ठरल नसल्यानं साहजिकच सपा आणि बसपला वेगळा विचार करावा लागणार आहे. येत्या काळात स्वत:च्या पायावर निवडणुका लढवणार अशी मायावती यांची घोषणा केली आहे. याचं लोकांना आश्चर्य वाटायला नाही पाहिजे. आघाडी करूनही हरले असल्यानं हे तर होणारच होतं.

पण ही घोषणा समाजवादी पक्षाकडून येईल असं वाटलं होतं कारण, यावेळी सपने बसपपेक्षा खराब कामिगिरी केली आहे.

समाजवादी पक्षानं केवळ 5 जागा जिंकल्या आहेत आणि 17.9% टक्के मतं मिळवली आहेत. गठबंधनाचा त्यांना काहीही फायदा झाला नाही. 2014च्या वेळीही त्यांनी 5 जागा जिंकल्या होत्या.

बसपला मात्र गठबंधनाचा थोड्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. त्यांच्या एकूण 10 जागा निवडून आल्या आहेत. तर 19.3 टक्के मतं मिळवली आहे. 2014मध्ये बसपला एकही जागा जिंकता आली नव्हती.

31 लोकसभा जागांवर सपचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. तर 25 जागांवर ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. 6 जागांवर विजयी उमेदवार आणि सपच्या उमेदवारांमध्ये 50 हजारहून कमी मतांचा फरक राहिला आहे.

दुसऱ्या बाजूला 20 जागांवर बसपचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते तर त्यापैकी 6 जागांवर ते 50 हजारहून कमी मतांच्या फरकानं पराभूत झाले आहेत.

मछलीशहर या मतदार संघात बसपचा उमेदवार केवळ 181 मतांनी पराभूत झाला आहे. तसंच मिरतमध्ये बसपचा उमेदवाराची 4729 मतांनी हार झाली आहे. यावरून बसपची कामिगरी ही सपहून चांगली होती, असं दिसतं. बसपला काही मतदारसंघात अजून जास्त मते मिळाली असती तर त्यांच्या उमेदवारांची संख्या आणखी वाढली असती.

या वरून आघाडीचं राजकारण संपलं असं म्हणता येणार नाही. पण केवळ नकारात्मक राजकारणावर आधारीत आघाडी कामाची नसून ती सकारात्मक अजेंड्यावर असावी हे या निवडणुकितून समजतं.

(लेखक हे प्राध्यापक आणि Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) संस्थेचे संचालक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मतं लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. हा लेखातील तथ्य आणि मतं बीबीसीचीनाहीत आणि बीबीसी या आकड्यांसाठी जबाबदार नाही.)

