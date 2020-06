LIVE: निसर्ग चक्रीवादळ आज अलिबागला धडकणार, 'प्रशासन सज्ज'

#CycloneNisargaUpdate

DAY 0- 3rd June 2020



NDRF teams conducted evacuation of population in very early morning hours of 03/06/2020 at Koliwada, Alibaug,Maharashtra @NDRFHQ @ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @PTI_News @DDNewslive @DisasterState pic.twitter.com/KveBIB8L9V