'मला आणि फडणवीसांना कोणतीही टोपणनावं दिलेली चालतात का?'

Why 1000 out-of-hospital deaths in Mumbai were suppressed?

My letter to CM Hon Uddhav Thackeray ji..

रूग्णालयाबाहेर झालेले मुंबईतील 1000 मृत्यू का दडवले?

मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र...#coronainmaharashtra pic.twitter.com/MTfSIhp31V