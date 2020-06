उद्धव ठाकरे: अनलॉक-2 बद्दल काय घोषणा करणार?

Image copyright ShivSena/facebook प्रतिमा मथळा उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्रासह भारतात गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आणि अनलॉकचे टप्पे सुरू आहेत. महाराष्ट्र आता अनलॉक-2 च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दुपारी 1.30 वाजता संवाद साधणार आहेत.

त्यामध्ये ते अनलॉक 2 च्या दिशेने कशी पावलं टाकायची याबाबत माहिती देतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मुंबईतील कामाच्या वेळा बदलाव्या लागतील असे संकेत दिले होते. याबाबतही मुख्यमंत्री काही घोषणा करतील अशी अटकळ आहे.

प्रशासनाच्या अपयशाबाबत प्रश्न विचारल्यावर मेहता बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते, आजचा मृत्यू दर हा अडीच टक्के आहे. बरेच दिवस हा मृत्यूदर 2.5 ते 3 टक्के आहे. जो दर तुम्हाला जास्त दिसतोय तो यामुळे आम्ही आकड्यांची क्लिनिंग (reconciliation of data) केली.

आतापर्यंत प्रशासकीय लोक कामात व्यग्र होते. लोकांचे जीव वाचवणं हे महत्त्वाचं आहे. मग त्यांना सांगितलं आकड्यांची क्लिनिंग करा ज्यामुळे पुढचं नियोजन करणं सोपं जाईल. मग आपण त्या कामाला लागलो आणि जे आहे ते सर्वांसमोर आणलं. आपण काहीही लपवलेलं नाही.

मेहता यांनी कोरोना मृत्यूच्या आकडेवारीबाबतही आपलं मत मांडलं होतं. ते म्हणाले होते, "लोकांना वाचवणं हे आमचं प्राधान्य होतं त्यामुळे आमच्या लोकांनी केसेस नाही रिपोर्ट केल्या त्यामुळे ते राहून गेलं.

एखाद्या माणसाचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला असेल तर Underline cause आणि immediate cause हा सांगावा लागतो. ते डेथ सर्टीफिकेटवर आहे. फक्त रिपोर्ट करणं राहिलं आता ते केलं त्यात आम्ही काय गैर केलं."

आता याबाबत मुख्यमंत्री काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे वाचलंत का?

Skip Youtube post by BBC News Marathi Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by BBC News Marathi Image Copyright BBC News Marathi BBC News Marathi

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)