पीएम किसान योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची?

PM- Kisan योजना

ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची?

त्यानंतर कंटिन्यू या पर्यायावर क्लिक केलं की Record not found with given details असा मेसेज स्क्रीनवर येईल. याचा अर्थ तुमच्या आधार क्रमांकाची या योजनेसाठी यापूर्वी नोंदणी झालेली नाही. तुम्हाला या मेसेजखाली असलेल्या ओके या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला "Record not found with given details. Do you want to register on PM-Kisan Portal?" असा मेसेज स्क्रीनवर दिसेल. याचा अर्थ तुम्ही नोंदवलेल्या आधार क्रमांकाचा कोणताही रेकॉर्ड आमच्याकडे जमा नाही, तुम्हाला PM-Kisan योजनेसाठी नाव नोंदवायचं आहे का, असा होतो. त्याखाली असलेल्या YES या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.