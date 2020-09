स्वातंत्र्यदिन: 15 ऑगस्ट ही तारीख भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी का निवडली?

कॅबिनेट मिशन

हिंदू-मुस्लीम संघर्ष

माऊंटबॅटन यांचा प्रवेश

ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर त्यांच्या Beyond the lines यांच्या आत्मचरित्रात माऊंटबॅटन यांच्या मन:स्थितीबद्दल लिहितात, "माऊंटबॅटन यांच्यासाठी ही वाटचाल सुरुवातीपासूनच सोपी नव्हती. काँग्रेसच्या नेत्यांना मुस्लीम लीगबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी करायच्या नव्हत्या. शक्य झाल्यास एकसंध भारत किंवा मग फाळणी हे सूत्र माऊंटबॅटन यांच्या डोक्यात पक्कं होतं."

मग 15 ऑगस्टच का?

(संदर्भ - Modern India- बिपन चंद्रा, India's struggle for Independence- Bipan Chandra and others. Freedom at Midnight- Larry Collins and Dominique Lapierre, कथा स्वातंत्र्याची- कुमार केतकर )