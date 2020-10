भगतसिंह कोश्यारींच्या 'सेक्युलर' वाक्यावर अमित शाह यांची नाराजी

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

उद्धव ठाकरेंच प्रत्युत्तर

"Have you suddenly turned 'Secular' yourselves, the term you hated? असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? केवळ धर्मस्थळे उघडणे म्हणजे हिंदुत्व आणि न उघडणे म्हणजे सेक्युलर असं आपलं म्हणणं आहे का? मग आपण राज्यपालपदाची शपथ ज्या घटनेनुसार घेतलीत त्या घटनेचा महत्त्वाचा गाभा 'सेक्युलॅरिझम' आहे तो आपल्याला मान्य नाही का?" असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात विचारला.