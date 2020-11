कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड वाद काय आहे? उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाला नरेंद्र मोदी सरकारचा रेड सिग्नल का?

कांजुरच्या जागेवरील काम थांबवा- केंद्राची सूचना

केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं आहे.