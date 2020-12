कांजूरमार्गमधल्या मुंबई मेट्रो-3 कारशेडच्या कामाला मुंबई हायकोर्टाकडून स्थिगिती

भाजप-काँग्रेसमध्ये जुंपली

कांजुरच्या जागेवरील काम थांबवा- केंद्राची सूचना

केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं.