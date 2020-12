उद्धव ठाकरे सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संघर्षात मेट्रो-3 अनिश्चित काळासाठी रखडणार?

मेट्रो-3 प्रकल्पाची सद्याची स्थिती

मेट्रो-3 प्रकल्प रखडण्यामागे नेमकी काय कारणं?

1. कार शेडची जागा बदलली

2. केंद्र आणि राज्य सरकारची भागीदारी

3.राज्य सरकारवरील अतिरिक्त आर्थिक खर्च

4. कांजूरमार्गचं प्रकरण आता न्यायालयात

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षामुळे प्रकल्प रखडणार?

केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजूरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं.